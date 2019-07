Condividi | Red 12:11 L´Avis comunale ha programmato la terza giornata di raccolta sangue estiva per il 2019. La mattina del 20 luglio, l´autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale sarà presente in Largo San Francesco, davanti a Piazza Pino Piras Sabato, raccolta sangue ad Alghero



ALGHERO - Vista la carenza di sangue che si accentua notevolmente nei mesi estivi, l'Avis comunale di Alghero ha programmato la terza giornata di raccolta sangue estiva per il 2019. Sabato 20 luglio, dalle 8 alle 12, l'autoemoteca con l'equipe medica dell' Avis provinciale sarà presente in Largo San Francesco, davanti a Piazza Pino Piras.



Il personale medico sarà pronto ad accogliere quanti vorranno donare il sangue, in un momento di particolare bisogno quale è il periodo estivo. Infatti, «il fabbisogno di sangue non va in vacanza», ricordano dalla sede locale dell'associazione.



