«Rimetto al centro l’Ambiente»

video 12:00 «Pronto a ridare decoro ad Alghero» Alla città come agli anziani della casa di riposo comunale: è questo uno dei primi pensieri ed obbiettivi per Antonello Peru, l´assessore alle Opere pubbliche ed alle Manutenzioni del Comune di Alghero in quota Forza Italia. «Si tratta adesso di dare le risposte ai cittadini che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato così importante». Le sue parole sul Quotidiano di Alghero.

15:50 Psd´Az, presidente sferzante: «codda-Paris» Il presidente nazionale del Psd´Az, Antonio Moro, scomoda Pino Careddu e riporta d´attualità ai fatti politici algheresi una sua celebre citazione. Dà a pieno il senso di quanto gli attuali vertici Sardisti si sentano «fottuti». Partito in subbuglio, c´è in corso una delicatissima guerra interna

video 16/7/2019 «Tutto l'impegno per far risorgere Alghero» Giorgia Vaccaro al Commercio. Il primo pensiero del neo assessore è per Sonia Pilli, la competitor che fino all'ultimo ha rischiato di fare l'ingresso in Giunta ad Alghero al suo posto, ma finita suo malgrado nel polverone alzato dai tre dissidenti leghisti

video 16/7/2019 Salaris-Piras, doppietta in Giunta La Civica "Noi con Alghero" fa il pieno di assessori e deleghe. Servizi Sociali, Urbanistica ed Edilizia privata. Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras tra i consiglieri più votati del Centrodestra, compongono l´ossatura del primo esecutivo targato Mario Conoci. «Ripartiamo per ridare alla città quelle prospettive che purtroppo ha perso». L´intervista

16/7/2019 «In Consiglio il teatro dell´assurdo» «Ieri abbiamo partecipato alla prima seduta della consiliatura Conoci – dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu – Una seduta decisamente sui generis, sia nei modi, sia nella forma»

video 16/7/2019 L'emozione di Salvatore presidente Prima l´elezione con 17 voti favorevoli (uno in più della maggioranza), poi il lungo applauso e il coinvolgente discorso all´Aula ed alla città. Lelle Salvatore, con una lunghissima esperienza amministrativa alle spalle, si emoziona e commuove per il ruolo che la massima assise comunale ha a lui affidato. Succede a Matteo Tedde. Nelle sue parole i ringraziamenti a tutti, alla famiglia ed al suo partito. Le immagini

video 16/7/2019 «Volevamo in Giunta persone competenti» Pesantissime accuse d´incompetenza all´indirizzo dell´assessora in quota Lega, Giorgia Vaccaro. L´ex coordinatrice locale incassa senza batter ciglio: per lei le deleghe alle Attività produttive. Le parole di Monica Pulina in Aula

16/7/2019 Tedde dà la carica: ora, al lavoro L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la “prima” della Giunta Conoci, interpretata in un’affollata aula consiliare: «un’Amministrazione che può e deve riproporre quella splendida stagione politico-amministrativa durata un decennio»

22:16 Porto Torres: in centro ritorna l´area pedonale Nel centro storico di Porto Torres ritorna l´area pedonale estiva: il Comune di Porto Torres ha deliberato qualche giorno fa l´istituzione della zona a partire dal 19 luglio, dalle otto di sera all´una di notte

video 15/7/2019 «Scusa Alghero, fuori i dissidenti» Non c´è più posto in Lega per i dissidenti: «non vedo margini». Il commissario Eugenio Zoffili accompagnato dai vertici regionali della Lega si scusa pubblicamente «con ogni singolo algherese che ha dato fiducia al partito». Col partito senza più membri in Aula dopo l´addio di Pulina, Polo e Monti, il riferimento è «alla scelta sbagliata dei candidati consiglieri». Poi la conferma: la Lega avrà comunque l´assessorato che sarà individuato dalla base nel pomeriggio e sottoposto al sindaco Conoci per la presentazione in Consiglio comunale. Le sue parole

16/7/2019 Nessun Sardista tra il pubblico Col neo Sindaco di Alghero espressione diretta del Psd´Az, la scelta di lasciare fuori dalla giunta i Quattro Mori apre un fronte delicatissimo in coalizione. Decisione che non trova d´accordo il partito che diserta l´aula

15/7/2019 Porto Torres: Progetti aggregativi, nuovo bando E´ stata ripubblicata il bando per i progetti riguardanti attività di animazione o aggregazione socio-culturale e socio-educativa rivolte a minorenni, giovani adulti e a persone ultrasessantenni

15/7/2019 Conoci al fotofinish, ecco la Giunta. C´è la Vaccaro, Psd´Az fuori Psd´Az all´angolo senza delegato. Rispettato il verdetto delle urne. Due deleghe a testa per Forza Italia e la Civica "Noi con Alghero". Entrano in aula Alessandro Loi, Antonello Muroni e Christian Mulas (FdI). Al Carroccio, pur senza consiglieri, vanno le deleghe alle attività produttive