Condividi | Red 14:33 Giovedì, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e della Sezione Volanti di Nuoro hanno arrestato un 40enne e la sua 36enne convivente, nuoresi già noti alle Forze dell´ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Spaccio a Nuoro: doppio arresto



NUORO – Giovedì, nell’ambito di servizi predisposti dal questore di Nuoro per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e della Sezione Volanti di Nuoro hanno arrestato un 40enne e la sua 36enne convivente, nuoresi già noti alle Forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, scarcerato di recente, stava usufruendo di una misura alternativa alla detenzione.



Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella casa dei due, con l’ausilio di una unità cinofila, trovando, nascosta in una stanza, circa 800grammi di infiorescenze di marijuana, suddivise in due buste di nylon per alimenti. Lo stupefacente, immesso nel mercato illecito, avrebbe fruttato la somma di circa 4mila euro.



A conferma dell’illecita attività di spaccio, i poliziotti, nel corso della perquisizione, hanno trovato e sequestrato quattro bilancini di precisione perfettamente funzionanti ed altro materiale utilizzato per il confezionamento e successiva vendita dello stupefacente. L'Autorità giudiziaria ha disposto l'accompagnamento del 40enne nella locale Casa circondariale, mentre per la convivente è stato disposto l’accompagnamento nella propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare. Questa mattina (sabato), il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. Commenti NUORO – Giovedì, nell’ambito di servizi predisposti dal questore di Nuoro per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e della Sezione Volanti di Nuoro hanno arrestato un 40enne e la sua 36enne convivente, nuoresi già noti alle Forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, scarcerato di recente, stava usufruendo di una misura alternativa alla detenzione.Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella casa dei due, con l’ausilio di una unità cinofila, trovando, nascosta in una stanza, circa 800grammi di infiorescenze di marijuana, suddivise in due buste di nylon per alimenti. Lo stupefacente, immesso nel mercato illecito, avrebbe fruttato la somma di circa 4mila euro.A conferma dell’illecita attività di spaccio, i poliziotti, nel corso della perquisizione, hanno trovato e sequestrato quattro bilancini di precisione perfettamente funzionanti ed altro materiale utilizzato per il confezionamento e successiva vendita dello stupefacente. L'Autorità giudiziaria ha disposto l'accompagnamento del 40enne nella locale Casa circondariale, mentre per la convivente è stato disposto l’accompagnamento nella propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare. Questa mattina (sabato), il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.