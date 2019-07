Condividi | Red 16:12 Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Tortolì, sono intervenuti nella zona industriale, dove presumibilmente per un malfunzionamento dell’impianto elettrico, si è verificato l´incendio di una Fiat Panda Ilbono: auto in fiamme nella notte



ILBONO – Nella tarda serata di ieri (venerdì), i Carabinieri della Stazione di Tortolì, sono intervenuti nella zona industriale di Ilbono, dove presumibilmente per un malfunzionamento dell'impianto elettrico, si è verificato l'incendio di una Fiat Panda. Le fiamme hanno quasi distrutto l'auto e sono state domate da una squadra dei Vigili del fuoco di Lanusei.