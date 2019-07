Condividi | Red 20:13 Questa mattina, ad Assemini, l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente ha partecipato alla giornata conclusiva del campo scuola, organizzato dalla Prociv-Arci, nell’ambito del progetto “Anche io sono la Protezione civile” Ambiente: Lampis al Campo scuola



ASSEMINI - «La tutela dell’ambiente è un'importante sfida culturale da affrontare e vincere, partendo dalle giovani generazioni, che devono acquisire la consapevolezza delle buone pratiche e dei comportamenti corretti». Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, questa mattina (sabato) ad Assemini, durante la giornata conclusiva del campo scuola, organizzato dalla Prociv-Arci, nell’ambito del progetto “Anche io sono la Protezione civile” del Dipartimento nazionale, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni locali di volontariato.



L'iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze dei partecipanti, accrescere le conoscenze a tutela dell’ambiente e del territorio. Nell’edizione 2019, quasi trecento i campi scuola con oltre 8mila ragazzi che, in tutta Italia, si sono confrontati con chi fa quotidianamente protezione civile: Vigili del fuoco, forze di polizia, 118, Croce rossa italiana, oltre che con rappresentanti di Comuni, Regioni ed altri protagonisti della Protezione civile.



