Condividi | Red 17:21 Ieri mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha incontrato una delegazione di operatori del settore aerospaziale guidata da Giacomo Cao, in occasione delle iniziative previste per il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna Ricerca: Solinas punta sull´Aerospazio



CAGLIARI - «C’è il massimo impegno della Regione per far crescere in Sardegna un ecosistema favorevole allo sviluppo delle attività aerospaziali». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas che, ieri mattina (venerdì), a Villa Devoto, ha incontrato una delegazione di operatori del settore aerospaziale guidata da Giacomo Cao, presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna, in occasione delle iniziative previste per il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna.



«Bisogna consolidare l’idea - ha aggiunto Solinas - che la Sardegna non può essere solo turismo, solo ambiente, solo agricoltura, ma può e deve diventare, grazie ai suoi grandi punti di forza e alle sue eccellenze, anche un centro di riferimento nazionale per i progetti legati alla ricerca e all’innovazione». Oltre a Cao, era presente all’incontro anche il presidente del Distretto aerospaziale dell’Emilia-Romagna Gaetano Bergami.



Con loro, Marco Brancati (chief technology officer di Telespazio), Alessio Bucaioni (ceo di Wes Trade e coordinatore del progetto Bat, che vede coinvolta anche Airbus), Alberto Scanu (amministratore delegato della Sogaer) e Marcello Spagnulo (autore del libro “Geopolitica dell’esplorazione spaziale-La sfida di Icaro nel terzo millennio”).



