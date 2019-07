video Condividi | Red 9:16 Sabato sera, in occasione dell´Akenta magic night, il porto di Alghero ha ospitato una serata di grande spettacolo, con show di videomapping, acrobati e ballerini volanti, fuochi d’artificio ed il dj set di Radio Deejay Alghero applaude la Magic night



ALGHERO - Sabato sera, in occasione dell'Akenta magic night, il porto di Alghero ha ospitato una serata di grande spettacolo, con show di videomapping, acrobati e ballerini volanti, fuochi d’artificio ed il dj set di Radio Deejay. La Banchina Dogana ha ospitato una grande festa, aperta a tutti.



Antipasto con il più grande show di video e video mapping della Sardegna, realizzato dal collettivo Punkomat project, con il tema “Promozione del territorio di Alghero e amore verso la natura”. Subito dopo, occhi puntati sui Sonics, collettivo di ballerini ed acrobati famosi a livello internazionale, protagonisti della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Torino e della Cerimonia di inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di calcio, pronti a mettere in scena lo spettacolo Meraviglia 2.0, con evoluzioni e acrobazie a 2 metri d’altezza, tenendo il pubblico con il fiato sospeso per più di un’ora.



A mezzanotte, il cielo di Alghero si è illuminato con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, per incantare grandi e piccini. Subito dopo, via con uno dei dj set più caldi d’Italia: “One two one two”, con un grande party hip-hop, trap, reggaeton direttamente da Radio Deejay e Radio M2o, pronto a far ballare e divertire tutti. Commenti ALGHERO - Sabato sera, in occasione dell'Akenta magic night, il porto di Alghero ha ospitato una serata di grande spettacolo, con show di videomapping, acrobati e ballerini volanti, fuochi d’artificio ed il dj set di Radio Deejay. La Banchina Dogana ha ospitato una grande festa, aperta a tutti.Antipasto con il più grande show di video e video mapping della Sardegna, realizzato dal collettivo Punkomat project, con il tema “Promozione del territorio di Alghero e amore verso la natura”. Subito dopo, occhi puntati sui Sonics, collettivo di ballerini ed acrobati famosi a livello internazionale, protagonisti della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Torino e della Cerimonia di inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di calcio, pronti a mettere in scena lo spettacolo Meraviglia 2.0, con evoluzioni e acrobazie a 2 metri d’altezza, tenendo il pubblico con il fiato sospeso per più di un’ora.A mezzanotte, il cielo di Alghero si è illuminato con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, per incantare grandi e piccini. Subito dopo, via con uno dei dj set più caldi d’Italia: “One two one two”, con un grande party hip-hop, trap, reggaeton direttamente da Radio Deejay e Radio M2o, pronto a far ballare e divertire tutti. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV