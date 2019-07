Condividi | Red 10:18 Dopo due anni, Antonio Baldino lascia la panchina algherese per entrare nella dirigenza. Al suo posto la guida tecnica è stata affidata al portiere Ernesto D´Alessandro Calcio a 5: l´Audax cambia tecnico



ALGHERO – Cambio della guardia sulla panchina dell'Audax Algherese, in vista del campionato regionale di serie C2 2019/20 di calcio a 5. La società algherese ha ringraziato mister Antonio Baldino che, dopo aver riportato il calcio a 5 ad Alghero ed aver raggiunto ottimi risultati, raggiungendo per due anni di fila i play-off, ha deciso di prendersi un anno sabatico dalla guida tecnica per i suoi impegni lavorativi e familiari.



Ma Baldino non lascerà la squadra. Infatti, nella nuova stagione che sta già si sta preparando, ricoprirà il ruolo di dirigente.



L'Audax ha quindi ufficializzato il nuovo tecnico. E' Ernesto D'Alessandro che, dopo oltre quindici anni di attività agonistica, ha deciso di accettare la guida tecnica della compagine algherese. Nel suo curriculum, può vantare la partecipazione a campionati di serie A2 nell Aosta, di serie B nell'Ats Quartu, Alguer calcio 5 e Tempio, e vari campionati vissuti da protagonista in C2 ed in C1 regionale.



