Il Quotidiano di Alghero ripropone le drammatiche immagini di una giornata che rimarrà per sempre impressa nelle famiglie dei 77 anziani trasferiti d´urgenza dal Centro residenziale malconcio dio Viale della Resistenza Cra, un anno fa il crollo: video-ricordo



ALGHERO - Era il 21 luglio del 2018. Il gran caldo e le precarie condizioni di sicurezza del Cra obbligano l'allora sindaco Mario Bruno ad autorizzare il trasferimento immediato di tutti gli ospiti.



Massima collaborazione tra operatori della Seriana 2000, bracci operativi dell'Amministrazione comunale e associazioni di volontariato, che coordinati dalla Polizia locale hanno portato avanti il trasferimento dei 77 anziani del Centro residenziale dichiarato inagibile a causa del crollo di parte delle coperture.



Lacrime e fatica, tanta tristezza. Tutti gli anziani hanno provvisoriamente trovato posto presso il convitto dell'Istituto Alberghiero di via Tarragona, dopo lunghe peripezie nel disperato tentativo di trovare altri spazi idonei. Nel video le operazioni e il trasloco urgente.