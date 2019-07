Condividi | S.O. 11:32 Non è chiaro se l´intervento sia stato programmato per sopperire ai lavori non eseguiti in notturna, oppure se si tratti di lavori effettivamente pianificati dagli uffici del settore Ambiente di mattina. Comunque sia, destano stupore Ruspa tra gli ombrelloni ad Alghero



ALGHERO - Ore 10.15 di lunedì 22 luglio. Preoccupazione (tanta) e un po di sano stupore tra gli ombrelloni e le famiglie sul Lido Alghero. In mezzo ai bimbi intenti a giocare sulla spiaggia e i numerosi bagnanti procedono, seppur con estrema cautela, i passaggi di una ruspa utilizzata per trasportare accumuli di posidonia.



Al di la delle buone pratiche, si tratta di un intervento decisamente fuori tempo. Non è immaginabile, infatti, intervenire durante il giorno quando le spiagge sono invase di turisti e bagnanti.



Lo stupore viaggia anche sui social. Si rincorrono, infatti, le foto della ruspa che fa la "gincana" tra asciugamani e ombrelloni. Non è chiaro se l'intervento sia stato programmato per sopperire ai lavori non eseguiti in notturna, oppure se si tratti di lavori effettivamente pianificati dagli uffici del settore Ambiente di mattina. Comunque sia, appaiono decisamente fuori luogo.