Condividi | Red 18:12 Per l´esecuzione di lavori alla condotta che alimenta il sollevamento di Fertilia, Abbanoa ha programmato l´intervento, previsto dalle 8 alle 20, in questo lasso di tempo, si renderà necessario chiudere l´erogazione idrica nelle zone di Fertilia, Maristella, Porto Conte, Bombarde, Lazzaretto, Peraponte e zona archeologica Palmavera Mercoledì, chiusura acqua a Fertilia e Porto Conte



ALGHERO - Per l'esecuzione di lavori alla condotta Dn250, che alimenta il sollevamento di Fertilia, Abbanoa ha programmato l'intervento di collegamento alla rete per mercoledì 24 luglio. L'intervento è previsto dalle 8 alle 20, ed in questo lasso di tempo si renderà necessario chiudere l'erogazione idrica nelle zone di Fertilia, Maristella, Porto Conte, Bombarde, Lazzaretto, Peraponte e zona archeologica Palmavera. In ogni caso, Abbanoa assicura che cercherà di ridurre le ore di interruzione qualora vengano completati i lavori in tempi minori rispetto alle previsioni. Commenti ALGHERO - Per l'esecuzione di lavori alla condotta Dn250, che alimenta il sollevamento di Fertilia, Abbanoa ha programmato l'intervento di collegamento alla rete per mercoledì 24 luglio. L'intervento è previsto dalle 8 alle 20, ed in questo lasso di tempo si renderà necessario chiudere l'erogazione idrica nelle zone di Fertilia, Maristella, Porto Conte, Bombarde, Lazzaretto, Peraponte e zona archeologica Palmavera. In ogni caso, Abbanoa assicura che cercherà di ridurre le ore di interruzione qualora vengano completati i lavori in tempi minori rispetto alle previsioni.