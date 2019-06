Condividi | Red 22:17 Nella notte tra lunedì e martedì, ignoti hanno incendiato una parte dell´installazione del Cavallo di Leonardo, opera realizzata dallo stilista algherese e presente a Milano, nella Galleria del Corso A fuoco il Cavallo di Antonio Marras



ALGHERO - Nella notte tra lunedì e martedì, ignoti hanno incendiato una parte dell'installazione del Cavallo di Leonardo, opera realizzata dallo stilista algherese Antonio Marras per il progetto “Leonardo horse project” e presente a Milano, nella Galleria del Corso. Pronto l'intervento di un vigilante che, accortosi della situazione, ha utilizzato di estintori per spegnere il rogo prima dell'intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto grazie al suo allarme. Al momento, non ci sono indizi, ma si presume sia stata la bravata di un vandalo.



